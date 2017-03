Thuê người giả cha vợ để công chứng vay tiền rồi chiếm đoạt

Gã rể "bán trời không văn tự" là Hồ Xuân Quốc (45 tuổi), trú tổ 40, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Quốc kết hôn với Hoàng Thị Mỹ là con gái ông Hoàng Trọng Hà và bà Đặng Thị Thu Quế, ở nhà số 102, Núi Thành, Đà Nẵng. Khoảng 10 năm trước, vợ chồng ông Hà đứng ra bảo lãnh cho Quốc vay tiền tại một số ngân hàng lấy vốn làm ăn.

Sau khi bà Quế lâm trọng bệnh qua đời, đến cuối năm 2007, Quốc và Mỹ bàn bạc "đánh quả" bằng cách thuê người đóng giả ông Hà và bà Quế đến Phòng Công chứng số 1, TP Đà Nẵng để ký hợp đồng thế chấp nhà và đất số 102, Núi Thành, Đà Nẵng, cho Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình tại Đà Nẵng (gọi tắt là ABBank) để vay 700 triệu đồng, sau đó... "xù" luôn!

Đến khi số tiền nợ gốc và lãi mà Quốc nợ ABBank đã hơn 1,070 tỉ đồng, sự việc được báo đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thì Quốc đã cao chạy, xa bay. Ngày 31/10/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Quốc.

Sau gần 2 tháng truy lùng, xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nhà "bồ nhí" ở thị trấn Lao Bảo (Quảng Trị), lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng lập tức cử một tổ công tác phối hợp Công an huyện Hướng Hóa và Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời bao vây, bắt gọn Hồ Xuân Quốc ngày 30/12/2011 và nhanh chóng di lý về Đà Nẵng. Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Long Vân (CAND)