Các nghi can bị bắt giữ gồm: Trần Văn On (ngụ tỉnh Hậu Giang, đối tượng cầm đầu); Trần Văn Yên (tự Hùng, ngụ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Nguyễn Duy Khôi (quê Cai Lậy, Tiền Giang) và Trần Thị Ngọc Hằng (quê huyện Trà Ôn, Vĩnh Long).

Trước đó, Công an thị xã Thuận An nhận đơn tố cáo của chị LTP về việc bị cưỡng đoạt 3,7 triệu đồng và ĐTDĐ trên xe khách.





Các nghi can thuê ô tô giả xe khách để trộm cắp. Ảnh: NĐ

Đến 20 giờ ngày 23-9, công an phát hiện một xe Innova bảy chỗ với đặc điểm giống như nạn nhân mô tả trên quốc lộ 13 (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) nên bám theo. Để đón khách, xe chạy lòng vòng qua các ngả đường, gặp ai bên vỉa hè, phụ xế nhảy xuống hỏi họ có đi xe khách về quê không. Khi nhóm này điều khiển xe về đến Miếu Ông Cù (phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thì các trinh sát ập vào mời các nghi can về cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, các nghi can khai nhận đã thực hiện hành vi móc túi lấy tiền và ĐTDĐ của chị P. Ngoài ra, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ móc túi với du khách nước ngoài.

Trước đó, ngày 19-9, Công an thị xã Thuận An xác định được hai nghi can là Trần Ngọc Sa và Lê Đức Thắng (quê Đồng Nai) khi cả hai đang bị Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ. Qua làm việc, Sa cùng Thắng và hai đồng phạm (chưa rõ thân nhân, lai lịch) thuê xe bảy chỗ giả làm xe chở khách rồi đón khách trên quốc lộ 13. Khi khách lên xe, chúng đã ra tay móc túi rồi dọc đường chúng đẩy nạn nhân xuống xe vì cho rằng nạn nhân đi nhầm tuyến.

Nhiều nạn nhân đã đến công an trình báo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can liên quan đến hai băng dàn cảnh để móc túi này.

NGUYỄN ĐỨC