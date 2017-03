Tiền công chặt hạ gỗ quý trong rừng là 200.000 đồng

Ngày 14-10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An đã bắt, tạm giữ: Ốc Văn Tý (31 tuổi, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lô Văn Bách (26 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, cùng trú tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) có hành vi phá rừng trái phép.

Trước đó, chiều 11-10, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng PC49, Công an tỉnh Nghệ An phá chuyên án 816R, bắt quả tang Bách và Tý đang dùng cưa máy chặt phá rừng ở khe Chắm (huyện Tương Dương).



Nghi can Cường bị bắt giữ cùng số gỗ rừng khai thác trái phép. Ảnh: CTV

Tại đây, lực lượng cảnh sát phát hiện hàng chục cây gỗ rừng nhiều tuổi đã bị chặt phá. Tại hiện trường công an cũng phát hiện hơn 100 m3 gỗ táu, dổi, de, vừ (nhóm 2 đến nhóm 6) đang được cất giấu để chờ đưa đi tiêu thụ.



Tý khai mình được Cường thuê vào rừng cưa chặt hạ gỗ quý trái phép với tiền công 200.000 đồng/ngày. Còn Bách khai được một ông chủ khác thuê với mức tiền công 200.000 đồng/ngày. Tý và Bách đã vào phát rừng lấy gỗ chừng một tháng nay.



Ba nghi can bị bắt giữ (từ phải qua trái) Tý, Bác, Cường.

Từ lời khai của Tý và Bác, công an bắt giữ Cường và Cường tự nguyện giao nộp 6,89 m3 gỗ lậu đang được cất giữ tại nhà riêng.



Hiện PC49, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.