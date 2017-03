Tìm thấy thi thể nữ sinh viên mất tích trên đường đi thực tập

Mẹ của Hà Phương là bà Phan Thị Quyên cũng đã xác nhận đó chính là Hà Phương. Hiện bên gia đình đang thực hiện những thủ tục sau cùng.



Sinh viên Lê Thị Hà Phương

Trước đó, Phương mất tích khi đang trên đường đi thực tập từ KTX ĐH Kinh tế (43 -45 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5) đến Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương). Phía công an Quận 5, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn hội, bạn bè của Phương vẫn đang tích cực tìm kiếm tại tất cả các nơi ở Bình Dương cũng như TP.HCM.

Bạn Nguyễn Tiến Đạt, bạn cùng lớp với Phương cho biết, thời gian qua, các bạn SV trong lớp đã chia nhau tìm kiếm Phương liên tục ở các nơi như các bến xe, khu vực Suối Tiên, Hồ Đá, bệnh viện, xung quanh nơi Phương thực tập, tổ chức chia sẻ tìm kiếm trên mạng xã hội… Người thân và bạn bè Phương cũng in tờ rơi, nhờ các báo đài đăng tin tìm kiếm Phương.

Đạt cũng cho biết, vừa qua, mọi người có nhận được thông tin có một bạn nữ chết đuối ở Hồ Đá, làng Đại học Thủ Đức (Dĩ An, Bình Dương) có một số đặc điểm giống Phương nhưng chưa xác định được danh tính. Tuy nhiên, thông tin mỗi nguồn mỗi khác nhau, khi thì nói có dấu vân tay giống, khi thì nói không phải nên chưa biết thế nào. Vì thế, mấy ngày qua, mẹ của Phương đã xuống Dĩ An và cùng với công an nhận diện và làm các khám nghiệm liên quan.