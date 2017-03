Tìm tung tích cô gái chết ở biển Cửa Lò

Trước đó, ngày 20-9, người dân và Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò phát hiện một xác chết nữ dạt vào bờ biển thuộc địa phận khối 4 (phường Nghi Hương). Tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh, các tổ chức da cơ bong tróc, vùng mặt biến dạng. Đồng thời trong người không có giấy tờ tùy thân nên rất khó nhận dạng và tung tích nạn nhân.

Người này ở độ tuổi khoảng 25-35, cao khoảng 1,60 m, thể trạng bình thường; mặc áo phông ngắn tay kẻ ô màu xanh nhạt, bên trong mặc áo lót ngực màu vàng nhạt, không có quần.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò đã phối hợp với Hội đồng khám nghiệm tử thi Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi. Sau khi khám nghiệm, do không xác định được tung tích nạn nhân nên đã giao tử thi cho chính quyền địa phương phường Nghi Hương tổ chức mai táng theo quy định.

Hiện Công an thị xã Cửa Lò đang thông báo, đề nghị ai là người nhà nạn nhân, hay những người biết về tung tích nạn nhân hoặc những người đang có người thân mất tích đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cửa Lò để phối hợp giải quyết.