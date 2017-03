Tin đồn 'Bà Chúa Xứ hiển linh' chỉ là nhảm nhí

Ngày 11-5, ông Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang), cho biết mấy ngày qua, dư luận xôn xao thông tin bà Chúa Xứ hiển linh tại ấp Chí Thành, xã Tân Thành thu hút hàng ngàn lượt người hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh kéo đến tìm hiểu.

Nhiều người dân kéo ùn ùn đến nhà ông Quách Minh Thêm, ngụ ấp Chí Thành để xem tượng bà Chúa Xứ mà có thông tin là có thể bay được và phát ra hào quang. Nhưng thực tế đó chỉ là pho tượng bà Chúa Xứ mà người dân tín ngưỡng vẫn thờ.

Tượng được cho là “Bà Chúa Xứ hiển linh” bằng xi măng, cao 40 cm, do con trai ông Thêm là Quách Minh Khang tìm được dưới kênh trước nhà vào ngày 1-5 và không hề phát quang hay di chuyển được như tin đồn.

Qua điều tra của Đội An ninh Công an huyện Tân Hiệp, tượng bà Chúa Xứ này là của gia đình ông Trương Thanh Hùng, ngụ ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn (An Giang) bị mất trước đó hơn 20 ngày.

Sau khi tiến hành các thủ tục, cơ quan chức năng tạo điều kiện tìm đến nhà ông Thêm và được ông Thêm lập biên bản trao lại pho tượng cho ông Hùng.