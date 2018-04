Tội phạm ngán khu phố Tây vì camera trùng điệp

Mới đây, tại hẻm 175 Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM có khách quốc tịch Úc mất xe máy. Sau khi nhận tin báo, công an phường đã cho truy xuất camera tại khu vực này và nghi phạm nhanh chóng bị bắt.



Camera từ mặt tiền vào trong hẻm

Nói về việc theo dõi tình hình an ninh trật tự thông qua hệ thống camera, lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết tính riêng khu vực phố đi bộ Bùi Viện có bảy camera được kết nối với Trung tâm Điều hành đô thị thông minh quận 1.

Những “mắt thần” này xen kẽ nhau để đảm bảo quan sát được toàn bộ tuyến phố đi bộ và hoạt động rất hiệu quả trong mọi khung giờ. Hình ảnh thể hiện trên màn hình lớn luôn rõ và sáng. Trong trường hợp xảy ra các vụ vi phạm an ninh trật tự, có thể dễ phát hiện để xử lý.

“Những hôm cuối tuần, phố đi bộ Bùi Viện rất đông người, việc quản lý rất khó khăn. Nhưng nhờ hệ thống camera cũng như phối hợp với lực lượng tuần tra, công an dễ dàng phát hiện và xử lý tội phạm hơn hẳn. Tội phạm thấy camera cũng chùn bước, số vụ phạm pháp hình sự giảm hẳn” - lãnh đạo công an phường nhận định.

Được biết ngoài những camera lắp dọc phố đi bộ Bùi Viện, ở các khu vực khác xung quanh phố Tây cũng được lắp hàng trăm “mắt thần”. Nhiều sự việc được phát hiện và xử lý nhanh nhờ camera trong các con hẻm do khu phố quản lý. Kết quả là hơn bảy tháng liên tiếp, trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão chỉ có hai vụ phạm pháp hình sự.



Công an phường Phạm Ngũ Lão quan sát hình ảnh từ các camera ở khu phố Tây truyền về trụ sở. Ảnh: LÊ THOA



Các camera trên phố đi bộ Bùi Viện cách nhau khoảng 50 m, dễ dàng nhận diện được khuôn mặt, biển số xe. Ảnh: LÊ THOA

Từ khi có hệ thống camera, người dân yên tâm hơn khi dạo chơi. Anh Đặng Văn Hà (ngụ quận Tân Bình) thường xuyên đưa gia đình lên phố đi bộ kể: Lúc trước lên phố đi bộ thỉnh thoảng thấy công an còng tay người này người kia dẫn đi. Thỉnh thoảng thấy mấy khách nước ngoài hét lên, nói gì đó như kiểu bị giật đồ. “Có lúc lại nghe từ xa tiếng kêu “cướp, cướp” mà phát lạnh gáy, đang ăn thì bỏ đũa vì sợ lắm. Bây giờ lên phố thấy camera gắn nhiều nơi, ngồi cũng yên tâm phần nào” - anh nói và tin tưởng hệ thống camera này sẽ góp phần giúp đẩy lùi tội phạm.

Tóm trộm, bắt người nghiện, phân xử các vụ đánh nhau….

Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão có bốn màn hình lớn được gắn trên tường, ghi rõ từng thước phim chuyển động bên ngoài khu vực phố Tây, kể cả những hẻm nhỏ - khu vực được xem là rối ren bậc nhất ở quận trung tâm TP.

Theo lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão, rất nhiều trường hợp thông qua camera nhanh chóng bắt được các đối tượng nghiện đang đi mua và sử dụng ma túy tại khu vực này.

Chưa kể camera ở khu vực này cũng phân xử nhiều vụ uống say ẩu đả trong các quán nhậu. Công an phường kể: Có lần hai bên dắt nhau đến công an phường để đòi xử lý đối phương vì lỗi cố ý gây thương tích cho mình. Ai cũng cho rằng mình là người đúng. Lúc này, lực lượng công an mới lục lại camera quan sát xung quanh quán nhậu đó xem thì biết ngay người nào gây chuyện trước hay ai có lỗi trong sự việc này.

Lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão khẳng định camera hiện nay ở khu vực phố đi bộ Bùi Viện nói riêng và khu vực phố Tây nói chung có độ quan sát cao, nhận diện rõ được khuôn mặt, biển số xe…, sử dụng đạt hiệu quả cao trong việc truy bắt tội phạm.

Công an phường cũng đã có đề xuất tăng thêm số lượng camera trên tuyến Bùi Viện và tích cực vận động người dân đóng góp để lắp thêm camera vào tận mọi ngõ ngách của các con hẻm.