Tóm gọn 3 thanh niên mạo danh hình sự cưỡng đoạt tiền

Chiều 10-9, Trung tá Đinh Văn Thanh, Trưởng công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho biết đơn vị vừa chuyển ba đối tượng giả danh Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội nhằm cưỡng đoạt tài sản lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo đúng quy định.



Ba thanh niên giả mạo là cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tiền của tiệm massage. Ảnh minh họa



Theo tài liệu, lúc 17 giờ 00 ngày 8-9, ba người đàn ông gồm Trịnh Ngọc Anh (40 tuổi, trú tại quận Đống Đa), Đinh Thế Tùng (40 tuổi, trú tại quận Ba Đình) và Nguyễn Đình Quang (40 tuổi, trú tại Hải Dương) mặc thường phục đến cơ sở massage trên phố Dương Khuê (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) để kiểm tra.

Tại đây, sau khi kiểm tra cơ sở massage xong, ba người này đã nhận phong bì trong đó chứa 5 triệu đồng. Thấy dấu hiệu bất thường nên sau đó người dân đã báo cơ quan Công an phường Mỹ Đình 2. Tiếp nhận thông tin, đơn vị này khẩn trương điều tra và bắt giữ cả ba người trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận tự xưng là Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để đến cơ sở massage trên kiểm tra và nhận tiền của chủ cơ sở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm làm rõ.