TP.HCM: Nhiều nhóm trộm chó ở Bình Tân

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đang điều tra vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có do Công an phường Trung Mỹ Tây chuyển lên. Rạng sáng 20-7, Công an phường Trung Mỹ Tây đi tuần tra, phát hiện Nguyễn Phúc Hậu (trú quận Hóc Môn) và Ngô Tấn Phương (quê Tiền Giang) chạy xe máy chở bao tải chứa chín con chó đã chết nên đưa về công an phường làm rõ. Hai người khai nhận đang mang chó trộm cắp đi bán cho lò mổ của Tống Duy Lục (quê Ninh Bình, tạm trú phường Trung Mỹ Tây).

Công an thu giữ số chó mua từ người trộm cắp trong nhà ông Lục. (Ảnh do công an cung cấp) Tại nhà của Lục, công an thu giữ 57 con chó đã chết. Cả ba người bị bắt giữ, chuyển cho công an huyện xử lý. Theo ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, phường luôn quan tâm, chỉ đạo công an phường về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm. Việc chợ chó chuyên thu mua chó trộm cắp trên địa bàn phường đã vào tầm ngắm của địa phương. Thời gian tới UBND phường tiếp tục rà soát các lò mổ, điểm bán thịt chó để xử lý nghiêm theo quy định. H.NAM