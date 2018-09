Trả tự do cho giám đốc tổ chức nhạc hội có 7 người chết

Tối 22-9, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, luật sư (LS) Trần Thanh, Đoàn LS TP Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Lê Thái Sơn (giám đốc công ty TNHH kết nối Á Châu - đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc hội có 7 người tử vong), cho biết thân chủ của mình vừa được Công an TP Hà Nội trả tự do cách đây ít phút.





Đêm nhạc hội có 7 người tử vong. ẢNh: Zing

Theo LS Thanh, việc trả tự do này diễn ra bởi trước đó VKSND TP Hà Nội đã không phê chuẩn lệnh bắt của cơ quan công an cùng cấp.

“Việc trả tự do cho thân chủ của tôi là rất kịp thời, tránh oan sai…” – LS Thanh nói.

Vị LS này cũng chia sẻ rằng ngay sau khi Công an TP Hà Nội ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn, ông đã gửi kiến nghị khẩn cấp tới VKSND TP Hà Nội và VKSND tối cao, trong đó nêu rõ quan điểm: thứ nhất đây là lỗi vô ý; thứ hai, các nạn nhân đã mang ma túy vào khu vực nhạc hội, nguyên nhân dẫn tới việc họ tử vong là sử dụng ma túy chứ không phải an toàn lao động hay an toàn trong khu vực đông người.

“Hậu quả chết người là do phía nạn nhân sử dụng ma túy chứ không phải do ban tổ chức gây ra. Việc buộc đơn vị tổ chức phải nắm rõ những người này mang túy vào bên trong sự kiện là không thể” – LS Thanh nói.

Trước đó, liên quan đến vụ 7 người tử vong trong đêm nhạc hội tại công viên nước hồ Tây (Hà Nội), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thái Sơn (26 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), giám đốc Công ty TNHH kết nối Á Châu, đơn vị tổ chức sự kiện đêm nhạc hội.

Thông tin ban đầu, Sơn bị điều tra về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 23 giờ 10 ngày 16-9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội về việc tiếp nhận hai nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập, đến khoảng 23 giờ 45, cả hai đã tử vong. Cùng thời điểm trên, cơ quan công an qua rà soát nắm được tại BV E Hà Nội đã tiếp nhận tám trường hợp đến cấp cứu, trong đó một người đã tử vong trước khi tới BV, bốn người tử vong tại BV.

Sơ bộ các nạn nhân đều dương tính với ma túy, cơ quan điều tra đang xác định ma túy họ sử dụng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện bóng cười, tinh thể màu trắng, viên nén nghi ma túy.