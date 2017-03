Triệt phá điểm sản xuất ma túy đá, thu hơn 10 tỉ đồng

Sáng 9-5, Công an huyện Đức Hòa - Long An cho biết lực lượng công an vừa khám phá vụ tổ chức sản xuất ma túy tại một ngôi nhà ở ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Trước đó, lúc 5 giờ 15 ngày 8-5, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An và công an huyện Đức Hòa phong tỏa toàn bộ khu vực và ập vào bắt giữ Lục Gia Khánh (SN 1987), Lục Gia Huy (SN 1986) cùng 2 đối tượng khác đều ngụ tại TPHCM. Khám xét tại nơi sản xuất, lực lượng thu giữ 1 kg chất bột tinh thể màu trắng (ma túy đá), 2,045 tỉ đồng, 3.819 USD, 1.000 won, 4 sổ tiết kiệm giá trị 10,4 tỉ đồng, 3 dây chuyền kim loại, 3 nhẫn kim loại, 1 laptop, 1 ô tô, 7 mô tô, 7 điện thoại di động

4 đối tượng khai nhận đã tổ chức sản xuất thời gian dài tại địa điểm trên để đem tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án. Theo H.Minh (NLĐO)