Triệt phá ổ bạc do vợ chồng giang hồ Hải Hà tổ chức

Chiều 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an T.X Thuận An (Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang vừa triệt phá ổ đánh bạc do giang hồ Trịnh Văn Hà (tự Hải Hà, 36 tuổi, thị xã Thuận An) tổ chức.



Các nghi can bị bắt giữ.

Rạng sáng cùng ngày, hàng chục trinh sát đã bất ngờ đột kích vào căn nhà tại khu phố Bình Phước A (phường Bình Chuẩn). Lúc này căn nhà kín cổng cao tường, khóa chặt mọi phía. Khi nghe tiếng gõ cửa, một nghi can ra mở thì các trinh sát đồng loạt ùa vào khống chế bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 30 triệu đồng tiền mặt, nhiều bộ bài được sử dụng, cùng các dụng cụ hút ma túy đá. Mười một nghi can bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định sòng bạc do Hải Hà cùng vợ là Phan Thị Hậu (33 tuổi) tổ chức khoảng một năm nay. Khi con bạc cần “chơi” ma túy thì vợ chồng Hải Hà cung cấp ma túy đá cho hết buồn ngủ để lấy sức chơi bài tiếp. Con bạc nào hết tiền thì vợ chồng Hải Hà sẵn sàng cho vay nóng với lãi “cắt cổ”.

Được biết, Hải Hà cũng là một tay “anh chị” khu vực Thuận An. Nghi can thường lôi kéo giang hồ đến chơi bạc.