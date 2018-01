Trộm 19 chiếc chiêng trong nhà một người đồng bào

Chiều 2-1, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết đang hoàn tất các thủ tục để truy cứu trách nhiệm Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi, trú xã Thành An, thị xã An Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.



Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật

Thông tin ban đầu, sáng một ngày cuối tháng 12-2017, Hùng đi xe máy vào làng Adrong (xã Krong, huyện Kbang) để mua phế liệu.

Khi đi ngang qua khu vực nhà ông Đinh H'nghi, thấy cửa mở, Hùng dựng xe trước nhà rồi đi vào trong thì phát hiện thấy có cồng chiêng bỏ trên gác nhà nên nảy sinh ý định trộm cắp.



Hùng lấy bao tải bỏ 19 chiếc chiêng vào rồi lên xe định tẩu thoát. Tuy nhiên, quần chúng nhân dân quanh vùng thấy khả nghi nên đã giữ Hùng lại, kiểm tra và giao nộp công an.