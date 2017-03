Trộm chó dùng đao chống trả công an khi bị đuổi bắt

(PLO) Ngày 22-10, Cơ quan công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Việt (26 tuổi), Lê Xuân Thắng (25 tuổi), Nguyễn Văn Thọ (24 tuổi) và Thái Hữu Lợi (19 tuổi, cùng trú xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.