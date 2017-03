Trộm xe máy bán qua Campuchia đánh bạc

Liên quan đến vụ án này, trước đó công an tạm giữ các nghi can liên quan gồm Huỳnh Minh Trí (ngụ huyện Trảng Bàng), Phan Văn Tiến (ngụ huyện Dương Minh Châu), Dương Thế Nhân (quê Cà Mau) và Lý Bình Thanh (quê An Giang).

Tối 17-7, tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) xảy ra một vụ cướp xe máy. Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, ban chuyên án nắm được vào thời điểm xảy ra vụ cướp, Trí xuất hiện tại hiện trường vụ án với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi công an mời Trí về trụ sở làm việc, Trí đã khai nhận cùng đồng bọn gồm Tiến, Nhân, Vũ và Thanh qua Campuchia để đánh bạc nhưng thua hết tiền. Để gỡ gạc, bọn chúng rủ nhau trộm, cướp xe máy mang qua Campuchia bán kiếm tiền đánh bạc.

Đồng phạm của Nguyễn Hoàng Vũ bị bắt về hành vi trộm cắp xe máy. Ảnh: CTV

Tối 17-7, Tiến, Trí, Nhân, Thanh chở nhau trên xe máy đến đoạn bờ kênh gần cầu K13, thuộc ấp Thuận Tân (xã Truông Mít) tìm kiếm “con mồi”.

Phát hiện anh K. điều khiển xe máy chạy vào bờ kênh, Thanh, Tiến chặn đường rồi dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu nạn nhân. Anh K. dùng gậy chống cự, cả nhóm chạy đi nhặt hai khúc cây quay lại đánh anh K. rồi cướp xe. Nhân và Thanh mang xe vừa cướp được qua Campuchia tiêu thụ nhưng khi đến gần cửa khẩu Mộc Bài thì xe bị hỏng. Cả hai đã cất giấu xe sau nhà một người dân rồi gọi điện thoại cho đồng bọn đến chở về.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp Nhân khi Nhân đang ẩn náu ở nhà trọ thuộc ấp Suối Cao, xã Phước Đông. Khám xét nơi ở của Nhân, các trinh sát thu giữ cây đoản sắt dùng để bẻ khóa xe, dao bấm. Biết đồng bọn bị bắt, Tiến và Thanh bỏ trốn rồi lần lượt ra đầu thú. Điều tra ban đầu, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt bốn vụ trộm, cướp tài sản. Trong đó,Vũ đang bị Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau truy nã về tội trộm cắp tài sản.

AN DANH