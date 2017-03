Trộm xe máy hối lộ 15 triệu đồng cho các “hiệp sĩ”

Vào lúc 12 giờ ngày 20-8, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội đang trên đường tuần tra phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi trên đường Lê Hồng Phong nên bám theo dõi. Khi hai nghi can đi đến đường Phú Lợi (thuộc phường Phú Hòa) phát hiện xe máy wave của anh Hà Đức Cường (quê Hải Phòng) để trước tiệm chụp hình đã dừng lại.



Tên trộm (đứng giữ) bị bắt giữ.

Nghi can ngồi sau xuống xe đến dùng thanh đoản bẻ khoá rồi phóng bỏ chạy. Lập tức các “hiệp sĩ” truy đuổi qua nhiều tuyến đường khoảng 4km thì bắt được đối tượng giao cho công an phường Phú Hoà. Đồng bọn của tên trộm đã nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường đến trụ sở công an, nghi can xin điện thoại cho người thân mang 15 triệu “bồi dưỡng” nhóm “hiệp sĩ” để xin thả, tuy nhiên anh Hải từ chối. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên là Lê Hữu Sơn (30 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú tỉnh Bình Phước). Được biết, Sơn từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.