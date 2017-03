Trốn trại giam ra nước ngoài hơn 10 năm

(PL)- Công an tỉnh Nghệ An vừa bàn giao Trần Công Hòa (46 tuổi, quê xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho ban giám thị Trại giam Đắk Trung (Tổng cục VIII, Bộ Công an) xử lý. Hòa đã trốn trại giam ra nước ngoài từ năm 2003 đến nay.

Theo hồ sơ, năm 1999, Hòa tham gia một vụ gây rối trật tự công cộng tại Đắk Mil (Đắk Nông), đâm chết một người. Sau đó Hòa bị phạt chín năm tù. Năm 2003, khi đang cải tạo tại Trại giam Đắk Trung, Hòa chạy trốn vào rừng. Sau đó Hòa đổi tên, sang Nga rồi bay sang Angola. Sau khi xác định Hòa đang trốn ở nước ngoài, Công an tỉnh Nghệ An đã tìm cách liên lạc, vận động Hòa trở về quê đầu thú… Đ.LAM