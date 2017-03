Trốn truy nã tội giết người còn… mở quán nhậu

Theo hồ sơ, tháng 9-2012, trong lúc chạy xe máy trên đường Nguyễn Trãi (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) thì xe của Vũ Cao Ánh va chạm với xe anh Nguyễn Ngọc Đạt, dẫn đến hai bên đã xảy ra cự cãi.

Sau đó, cả hai gọi thêm người đến để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây hai nhóm đã xảy hỗn chiến khiến nhiều người của cả hai nhóm bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Riêng Ánh đã dùng hung khí đâm anh Đạt trọng thương dẫn đến tử vong sau đó.



Vũ Cao Ánh tại cơ quan công an. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Vụ việc được cơ quan công an can thiệp, Ánh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mới đây, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an tỉnh Khánh Hòa) phát hiện Ánh lúc này đang kinh doanh quán nhậu trên đường Điện Biên Phủ (phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Sau khi xác minh Ánh là nghi can mà Công an TP Hà Nội đang truy nã, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Ánh.

Tại cơ quan công an, Ánh thừa nhận toàn bộ hành vi như bị truy nã. Sau khi dùng hung khí đâm anh Đạt tử vong, Ánh bỏ trốn qua nhiều địa phương khác nhau, sau đó thì đến TP Nha Trang. Thậm chí, khi cảm thấy đã “thoát” khỏi cơ quan công an, Ánh đã mở hẳn một quán nhậu để kinh doanh cho đến ngày bị phát hiện và bắt giữ.