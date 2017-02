Trùm ma túy 15 năm trốn truy nã tại Đức bị bắt

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ bị can Trần Mạnh Hùng (SN 1966), ĐKHTTT tại khối 9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hùng bị truy nã 15 năm trước vì liên quan đến vụ buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2002, Hùng nằm trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh bị Công an TP.Hải Phòng triệt phá. Năm người liên quan ở các tỉnh thành: Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tây bị đưa ra truy tố.



Trùm ma túy Trần Mạnh Hùng bị truy nã suốt 15 năm đã bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ vào dịp Tết Đinh Dậu

Riêng Hùng và Nguyễn Hữu Duân (SN 1974, trú tại thôn Gia Khánh, Nguyễn Trãi, Hà Tây cũ, nay là Hà Nội) đã bỏ trốn.

Thời điểm đó, cơ quan công an chỉ xác định được Hùng là mắt xích quan trọng trong quá trình vận chuyển ma túy liên tỉnh từ biên giới Lào về Việt Nam.Đến ngày 10-12-2002, Hùng bị Công an TP. Hải Phòng ra quyết định truy nã số 104 về tội danh Mua bán trái phép chất ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Hải Phòng xác định Hùng trốn sang Đức. Đầu năm 2017, theo nguồn tin của trinh sát phòng PC52, Công an TP.Hải Phòng báo về Hùng sắp trở về Việt Nam, nên đơn vị này đã lập chuyên án để tổ chức bắt giữ Hùng.

Ngày 24-1-2017 (tức 27 Tết Đinh Dậu), một tổ công tác của phòng PC52, Công an TP Hải Phòng đã di chuyển về quê nhà của Hùng ở huyện Đô Lương, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức mật phục, theo dõi hành tung của bị can.

Đến 8 giờ ngày 2-2 (tức mùng 6 Tết Đinh Dậu), khi Hùng từ nước Đức về Việt Nam, công an bắt gọn trong sự ngỡ ngàng của nghi can. Ngay trong ngày 2-2, Hùng đã được di lý về trại tạm giam công an TP.Hải Phòng.

Hiện tại, cơ quan công an đang tổ chức lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Mạnh Hùng theo quy định của pháp luật.