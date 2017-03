Truy bắt hai đàn em của siêu trộm đột nhập nhà bí thư huyện ủy

Được biết Phong, Ngọc và Tiến chính là đàn em của siêu trộm Lê Văn Hoàn - người thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tiền tỉ trong các căn biệt thự trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.



Thông tin ban đầu, để thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm tiền tỉ, Lê Văn Hoàn (31 tuổi, trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã tuyển chọn đồng bọn gồm những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự hoặc các thanh niên hư hỏng, ăn chơi lêu lỏng… ở nhiều tỉnh, thành. Sau đó, Hoàn chia đàn em thành bốn nhóm và giữ vai trò cầm đầu, liên hệ trực tiếp với các nhóm. Đáng lưu ý, đàn em của các nhóm hoàn toàn không biết nhau để Hoàn dễ bề chỉ đạo trong suốt quá trình gây án.

Ngoài việc thừa nhận đã tham gia gây án ở quận Ba Đình, quận Hồ Tây (TP Hà Nội), Đắk Nông và bị công an các địa phương này ra quyết định truy nã, Hoàn còn khai nhận thêm hàng loạt vụ trộm khác.

Tại phía Nam, Hoàn đã tuyển chọn được Phong, Tiến và Ngọc. Qua đấu tranh, Hoàn bước đầu khai nhận đã thuê xe ô tô, đi trên các tuyến đường của nhiều tỉnh, thành, tìm kiếm gia đình có kinh tế khá giả, dùng đèn pin, tuốc nơ vít, xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà trộm. Tài sản mà chúng “nhắm” đến gồm, két sắt chứa tiền và vàng, xe ô tô, xe tay ga đắt tiền ở nhiều tỉnh, thành như, TP.HCM, Long An, Gia Lai, Đắk Nông…

Ở các vụ này, Hoàn đã đột nhập một mình, đối tượng còn lại có nhiệm vụ cảnh giới và cản địa. Nhóm Hoàn thường đi từ ba đến bốn đối tượng, nếu có két sắt Hoàn sẽ gọi đồng bọn vào phụ khiêng “chiến lợi phẩm” ra xe ô tô. Thời gian “ăn hàng” từ 1 đến 4 giờ sáng.

Điển hình, sau khi sử dụng xe Camry đến trộm ở nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An), chúng đã đến nhà anh Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1988, quê quán TP Vinh, Nghệ An) để tiếp tục gây án. Khi Hoàn đột nhập vào sân nhà anh Thành thì phát hiện xe Mersedes S600 màu đen. Do không có khóa cửa, Hoàn mở cửa chính, ngồi chỗ tay lái quan sát thấy có túi nhỏ chứa 100 triệu đồng và 8.200 USD.

Đặc biệt, nhiều lần Hoàn phát hiện đường dây của mình hơi bị “động” nên chuyển hướng cùng “đàn em” chuyển hướng địa bàn gây án từ phía Nam ra Bắc. Hoàn từng cùng Phong, Ngọc, Tiến đi xe Toyota Fortuner gắn biển số giả đi từ TP.HCM ra TP Bắc Giang (Bắc Giang).

Đối tượng Tiến



Vào thời điểm năm 2012, tài sản của Hoàn có trên 30 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đề nghị Tiến và Ngọc sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Hình ảnh đối tượng Tiến