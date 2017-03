Truy bắt hai nghi can giết người trong nhà nghỉ

(PLO)- Ngày 8-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa và Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang tích cực truy bắt hai nghi can trong vụ án mạng tại nhà nghỉ vừa xảy ra trên địa bàn khu phố 11 (phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).