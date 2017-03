Truy bắt kẻ trộm tiền trong 7 hòm công đức đền Cuông

Ngày 1-11, Ban Công an xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết đang phối hợp cùng cơ quan Công an huyện Diễn Châu điều tra, truy bắt kẻ trộm lấy hết tiền trong bảy hòm công đức ở đền Cuông (trên núi Mộ Dạ, xã Diễn An, một trong ngôi đền thờ Thục An Dương Vương).



Đền Cuông - nơi bị trộm tiền trong bảy hòm công đức.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 29-10, Ban bảo vệ đền Cuông phát hiện kẻ trộm đã đột nhập vào đền Cuông. Qua kiểm tra, bảo vệ phát hiện có tới 7/10 hòm đựng tiền, vàng công đức ở đền Cuông đã đập phá lấy hết tài sản bên trong.

Qua khám nghiệm hiện trường của công an cho thấy kẻ gian đã liều lĩnh đập vào đền Cuông từ bên sau. Hiện cơ quan công an và Phòng Văn hóa Thông tin huyện Diễn Châu chưa xác định được số tiền, tài sản trong bảy hòm công đức bị lấy trộm.

Đền Cuông - thờ Thục An Dương Vương - Vua của nước Âu Lạc (250 - 208 trước Công nguyên), cạnh quốc lộ 1A, hằng ngày có rất đông người dân, du khách đến thăm viếng. Thời gian qua, người dân, cơ quan chức năng cũng đã cung tiến, mua sắm ở đền Cuông nhiều di vật quý: trống, chiêng, tượng thờ, đồ tế khí.