Truy nã ở Nam Định, bị bắt tại Bình Dương

(PL)- Công an phường Tân Đông Hiệp (Bình Dương) đang làm các thủ tục để bàn giao bị can trốn truy nã Nguyễn Văn Lực (quê xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, Nam Định) cho Công an tỉnh Nam Định xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ, khi ở quê Lực bị một nhóm thanh niên gọi điện thoại trêu ghẹo nên mang dao đi hỏi chuyện. Khi gặp nhóm thanh niên, Lực chém trọng thương một người rồi bỏ trốn. Tháng 6-2016, Lực bị Công an huyện Hải Hậu ra quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích. Sau thời gian lẩn tránh ở TP.HCM, Lực sang phường Tân Đông Hiệp thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. NGUYỄN LẠC