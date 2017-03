Bắt đối tượng có 3 lệnh truy nã

Đối tượng Trần Văn Khoa có 3 lệnh truy nã

Tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức kiểm tra nhà trọ trên, phát hiện trong phòng số 4 có ba đối tượng (2 nam và 1 nữ) không có giấy tờ tùy thân. Khi được yêu cầu về trụ sở công an làm việc thì bất ngờ một đối tượng rút khẩu súng tự chế ra đe dọa và tấn công anh Nguyễn Văn Đức (công an viên xã Tân Tiến) bị thương, hòng chạy trốn. Nhưng lực lượng công an đã khống chế khống chế đối tượng, bắt, thu giữ khẩu súng cùng 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Đối tượng khai nhận là Trần Văn Khoa (tức Trần Văn Đông, SN 1974, ở thôn Kim Đậu, xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), đang có 3 lệnh truy nã, trong đó về các tội tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản của Công an tỉnh Hải Dương, Công an thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), Công an quận Hồng Bàng.

Hai đối tượng cùng ở chung nhà trọ trên với tên Khoa là Đỗ Thị Thủy (SN 1979, ở thị trấn Phú Thái) và Lê Văn Hải (SN 1980, ở xã Kim Lương, cùng huyện Kim Thành).

Sau khi gây ra các vụ án, tên Khoa lẩn trốn ở nhiều nơi, sau đó cặp với Đỗ Thị Thủy và thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng được gần nửa tháng qua.