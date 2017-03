Bắt giam đối tượng lừa đảo

Lệnh truy nã đối tượng Lê Tiến Tường

Theo tài liệu của Cơ quan An ninh điều tra, trước đó, ngày 30-5-2010, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Tráng, SN 1952, HKTT tại số 54, Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội và anh Đỗ Minh Tú, SN 1969, HKTT tại số 198, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội tố cáo ông Lê Tiến Tường lừa đảo chiếm đoạt của hai anh 3,6 tỷ đồng trong việc mua bán 360m2 đất tại khu Gò Voi, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tiến hành điều tra, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã làm rõ, trước năm 1989, miếng đất trên là của ông Nguyễn Văn Thuận, HKTT tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Cần tiền để giải quyết việc gia đình, ông Thuận đã bán cho ông Lê Tiến Tường với giá 1.200.000 đồng. Đến năm 1990, do nợ tiền của bà Dương Thị Nhung, HKTT tại P306, C4, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội 2,4 cây vàng nên ông Tường đã gán miếng đất đó cho bà Nhung.

Tiếp đó, năm 1999, bà Nhung đã bán lại miếng đất đó cho bà Đoàn Thị Bẩy, SN 1951, HKTT tại số 115, A1, khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Sau đó một thời gian, một người tên là Đinh Xuân Tới, SN 1958, HKTT tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định hiện đang ở tại 898/24/9 đường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội đến nhà bà Bẩy, giới thiệu là bạn của ông Lê Tiến Tường và xin xem lại giấy tờ của mảnh đất ông Tường bán cho bà. Sau khi xem giấy tờ của mảnh đất, Tới cho biết hiện đang có người nhà ở nước ngoài muốn mua miếng đất của bà Bẩy và xin bà scan lại toàn bộ giấy tờ của mảnh đất cho người nhà xem.

Đang muốn bán miếng đất, bà Bẩy đã scan lại số giấy tờ trên cho Tới. Đồng thời, Tới cũng đã viết cam đoan với bà Bẩy là chỉ dùng số giấy tờ trên để cho người nhà xem chứ không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. Sau đó, Tới đã mang toàn bộ số giấy tờ scan trên đưa cho Lê Tiến Tường. Ngày 21-4-2010, Lê Tiến Tường đã dùng số giấy tờ đó lừa bán miếng đất trên cho hai anh Nguyễn Văn Tráng và Đỗ Minh Tú với giá 3,6 tỷ đồng. Khi hai anh Tráng và Tú tập kết vật liệu để chuẩn bị xây nhà thì được bà Bẩy cho biết miếng đất đó bà là người sở hữu hợp pháp.

Đưa giấy tờ ra đối chiếu, anh Tráng và anh Tú mới biết mình bị Tường lừa. Biết cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến miềng đất của bà Bẩy tại Gò Voi, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Lê Tiến Tường đã bỏ trốn. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của Tường, ngày 29-6, Cơ quan An ninh điều tra ra lệnh truy nã đối tượng này và đến ngày 16-8, cơ quan này đã bắt giữ được Lê Tiến Tường. Tại cơ quan công an, Tường đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai anh Tráng và Tú. Tường cũng cho biết, số tiền 3,6 tỷ đồng đối tượng đã tiêu xài hết 600 triệu. Hiện số tiền còn lại đã được Cơ quan An ninh điều tra phong tỏa tại một ngân hàng mà Tường đã gửi vào.

Theo Thành Yên (ANTĐ)