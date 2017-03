Bị bắt sau 26 năm trốn truy nã vì chém đứt lìa cánh tay hàng xóm

Trần Văn Tân sống dưới danh phận mới và sa lưới pháp lưới sau 26 năm lẫn trốn

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An bắt đối tượng Trần Văn Tân trốn truy nã suốt 26 năm tại tỉnh Long An.

Trần Văn Tân (sinh năm 1948) cùng gia định từ Nghệ An vào miền Nam sinh sống tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh từ năm 1982. Do mâu thuẫn cá nhân, ngày 15/12/1987, Tân đã dùng rựa chém 3 người khác là Nguyễn Công Đ., Nguyễn Thị Th. và Phạm Văn S., gây thương tích nặng. Riêng Đ. bị Tân chém đứt lìa cánh tay phải và nhiều thương tích khác.

Ngày 17/12/1988, Công an huyện Tân Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tân về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Tân cùng với vợ và 3 người con bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/5/1989, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã Trần Văn Tân. Sau đó, ngày 30/8/1989, TAND tỉnh Tây Ninh xử vắng mặt và tuyên phạt Trần Văn Tân 10 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi rời khỏi địa phương, Tân cùng gia đình lẫn trốn ở nhiều nơi trước khi về an cư ở vùng sâu Đồng Tháp Mười, giáp biên giới Camphuchia - ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An.

Tại đây, Tân thay đổi họ tên khác là Trần Văn Thập (sinh năm 1950) và sống với danh phận mới. Gia đình Tân mua đất rồi an cư lạc nghiệp ở vùng này bằng nghề chăn nuôi và làm ruộng.

Gia đình Tân không ngờ rằng, 26 năm, sau ngày gây án Tân lại sa lưới pháp luật. Cùng ngày, Tân được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh thụ lý điều tra.

Theo Quốc Anh (Dân trí)