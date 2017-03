Bị truy nã về tội “giết người” vẫn giết người

Năm 2009, học hết lớp 5/12 thì Khanh nghỉ học. Năm 2010, Khanh theo cha mẹ từ ấp nghèo Đông Phước (xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đến ấp Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) lập nghiệp.

Nguyễn Tuấn Khanh

Là con út trong một gia đình có 5 anh em nên Khanh được cha mẹ nuông chiều. Tuy nhiên, cái nghèo đeo đẳng mãi nên Khanh cũng phải bỏ thói lông nhông để đi làm thuê kiếm sống. Không học hành đến nơi, đến chốn nên Khanh chọn nghề đánh bắt hải sản trên tàu cá để làm kế sinh nhai.

Ngày 13-5-2012, khi tàu cá BV-5332.TS do anh Phạm Ngọc Trung (30 tuổi, trú tại ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ đang đánh bắt hải sản trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì giữa Khanh và anh Nguyễn Chí Tâm (41 tuổi, quê ở ấp Sèo Nhào, xã Tân Thanh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại từ việc trước đó, Tâm uống rượu với các thuyền viên khác mà không cho Khanh uống cùng.

Đến 21 giờ cùng ngày, với bản tính côn đồ, hung hãn, Khanh lấy hai con dao (loại dùng làm cá) ném ra trước mặt và nói anh Tâm: “Mỗi người cầm một con dao chém nhau”. Thấy vụ việc có phần phức tạp nên anh em thuyền viên trên tàu cá chạy đến can ngăn.

Khi các thuyền viên tàu cá đi ngủ, sợ Khanh tiếp tục xô xát với mình, anh Tâm xin vào buồng lái ngủ với thuyền trưởng. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 14-5-2012, Khanh cầm một con dao (dùng để chặt than nấu ăn trên tàu cá) xông vào buồng lái, chém nhiều nhát vào người anh Tâm, gây thương tích nặng. Anh Tâm la lên rồi bất tỉnh.

Các thuyền viên tàu cá chạy đến giật con dao trên tay Khanh và đưa anh Tâm vào Trung tâm Y tế quân dân y Côn Đảo cấp cứu với các vết thương giữa trán sau (gây bản vát ngoài xương sọ); vết thương bên phải trán (gây bản vát ngoài xương sọ); vết thương đỉnh thái dương trái sâu (gây nứt sọ) cùng ba vết thương khác ở các ngón bàn tay trái.

Ngày 31-8-2012, Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giám định và kết luận thương tật của anh Nguyễn Chí Tâm do Khanh gây ra là 39%.

Sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Khanh về hành vi “Giết người”. Tuy nhiên, Khanh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

Lợi dụng sơ hở của nhiều chủ tàu cá trong việc quản lý lao động, Khanh tiếp tục xin lên tàu cá BV-5443.TS (do ông Võ Văn Sáu, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, làm chủ) để đi đánh bắt hải sản và ẩn náu.

Vào tối 5-3-2013, trong khi đang điều khiển tàu BV-5443.TS, đánh bắt hải sản tại tọa độ 7o43’N-105o30’E, cách Côn Đảo chừng 85 hải lý về phía tây nam thì giữa anh Đinh Văn Thường (33 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, thuyền trưởng tàu cá) và Khanh nảy sinh mâu thuẫn từ việc Khanh bị cá ngác chích nên không làm việc, bị anh Thường nhắc nhở. Với bản tính côn đồ, hung hãn, Khanh dùng dao (loại dùng làm cá) chém thẳng vào đầu anh Thường 2 nhát (có một vết thương dài 12cm, sâu 4cm), gây mất máu nhiều và hôn mê.

Chiều 6-3-2013, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR-413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC) đã đưa anh Đinh Văn Thường vào Côn Đảo để sơ cấp cứu. Do tình trạng sức khỏe rất yếu, anh Đinh Văn Thường được máy bay đưa vào TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng 540 phối hợp với Công an huyện Côn Đảo tiến hành bắt giữ Nguyễn Tuấn Khanh ngay trên biển để phục vụ công tác điều tra. Hiện, Công an huyện Côn Đảo đã hoàn tất thủ tục và di lý Nguyễn Tuấn Khanh về đất liền, bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền để xử lý Khanh theo quy định của pháp luật.