Đồng Nai truy nã nữ bị can lừa đảo

Nga sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú ở khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa; nơi cư trú trước khi bỏ trốn: Chung cư Nguyễn Văn Trỗi, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa (Đồng Nai).





Người dân hoặc các tổ chức phát hiện bị can Nga có thể bắt giải ngay đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND gần nhất hoặc báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 1034 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa; điện thoại 0613899551.