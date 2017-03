Truy nã người cướp tiền chủ lúa

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đối với Lê Văn Tân (34 tuổi, ngụ tổ 6, ấp Phụng Thớt, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, Long An) về hành vi cướp giật tài sản.