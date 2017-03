Vụ mẹ kế giết con chồng: Đối tượng truy nã Trần Quốc Việt đã bị bắt

Việt là một trong những đối tượng chính gây ra vụ án mạng ở dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn vào ngày 24-8-2010, đang lẩn trốn tại thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Việt khai báo tại cơ quan công an.

Ngày 24-8-2010, Trần Quốc Việt cùng đồng bọn là Nguyễn Duy Niêm, SN 1980, trú tại An Dương - Hải Phòng; Lê Nguyên Trưởng, SN 1985, trú tại thôn Phù Lộc, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Đặng Anh Cương, SN 1985, trú tại phố Hòa Hy, thị trấn Cát Hải, TP Hải Phòng đã trực tiếp gây ra vụ sát hại anh Nguyễn Văn Nhường, ở TP Thái Nguyên bằng chất độ Cyanua (Cianyd).

Sau khi gây án, Việt bỏ trốn và bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy lùng ráo riết. Trong quá trình truy tìm Việt, các chiến sỹ Đội Điều tra trọng án, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã phát hiện đối tượng Việt lẩn trốn tại phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Việt khai sau khi gây án, hắn được nhận 10 triệu đồng từ tay kẻ “cầm đầu” là Nguyễn Duy Niêm và y đã trốn về phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh), làm nghề rửa than để trốn tránh pháp luật cho đến khi bị công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

