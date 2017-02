Tướng Lê Đông Phong yêu cầu ổn định giao thông sau Tết

“Các đơn vị nhanh chóng hạ các bảng chúc mừng năm mới để bắt tay ngay vào công việc theo các kế hoạch được giao, tập trung cao độ giải quyết công việc thực chất, cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động, chương trình lễ hội, tụ điểm vui chơi vẫn đang diễn ra trên địa bàn TP; trấn áp tệ nạn cờ bạc, mâu thuẫn cá nhân trong thời điểm nhạy cảm sau Tết. Đặc biệt, lực lượng CSGT phải bố trí, duy trì lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo thông suốt xe cộ trong thời điểm người dân quay về thành phố rất đông, nhất là các cửa ngõ; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự về giao thông…”. Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, chỉ đạo toàn lực lượng trong buổi tổng kết công tác “đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết Đinh Dậu 2017” như trên.



Công an TP.HCM ngăn chặn kịp thời một vụ tụ tập đua xe ngày Tết. Ảnh: lê thoa

Tại cuộc họp, Trung tướng Lê Đông Phong đánh giá cao các đơn vị nghiệp vụ, phòng ban, quận, huyện đã thực hiện nghiêm chỉ đạo, duy trì trực ban, trực chiến đầy đủ, tham gia xử lý, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn tuyệt đối cho toàn thành phố.

Theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bảy ngày Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) được đảm bảo ổn định; không xảy ra các vụ việc phức tạp, cháy nổ; các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, nơi tổ chức lễ hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong bảy ngày Tết TP.HCM xảy ra 51 vụ phạm pháp hình sự (giảm bốn vụ = 7,27% so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó có hai vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân. Trên địa bàn xảy ra 13 vụ cướp giật tài sản (giảm 18,7%), 23 vụ trộm tài sản; cơ quan công an đã điều tra, khám phá 34 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 66,67%), tạm giữ 34 người.

Công an các quận, huyện đã lập biên bản, xử lý sáu vụ cờ bạc với 38 người, thu giữ gần 20 triệu đồng. Tình hình trật tự giao thông trên địa bàn chuyển biến tích cực, xảy ra 25 vụ tai nạn (giảm tám vụ = 24,3% so với cùng kỳ), bị thương 26 người (giảm 21,3%). Công an kịp thời giải tán hai tốp (quận 2, quận Bình Tân) với khoảng 57 xe máy tập trung lưu thông thành đoàn và lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.