Tướng Phan Anh Minh: Vụ hiệp sĩ bị đâm gây phẫn uất và day dứt

Lãnh đạo PC45 Công an TP.HCM khái quát nội dung vụ án: Khoảng 20 giờ 30 ngày 13-5, nhóm hiệp sĩ do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng đang trên đường tuần tra, phát hiện hai người đi trên xe Exciter có nghi vấn.

Đến trước số nhà 348C CMT8 phát hiện đối tượng bẻ khóa xe SH.



Thiếu tướng Phan Anh Minh tại buổi họp báo. Ảnh: H.N

Lúc này, nhóm hiệp sĩ lao vào cưỡng chế nhưng đối tượng vùng dao đâm vào nhóm hiệp sĩ. Do bị thương quá nặng nên hai hiệp sĩ chết, 3 hiệp sĩ bị thương nặng, hai đối tượng tẩu thoát về hướng Dân Chủ.

"Đây là nỗi day dứt của Công an TP.HCM"



Sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tướng Phan Anh Minh đã chủ trì cuộc họp với các phòng ban nghiệp vụ cùng Công an quận 3, 10, Hóc Môn, Tân Bình, Bình Chánh,… dùng biện pháp nghiệp vụ phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài (Tài “mụn”).

Sau khi bị bắt giữ, hai nghi can khai nhận, đêm xảy ra vụ án, Tài đã gọi Phú rủ đi ăn trộm, cả hai đồng ý nên sử dụng xe Exciter của Tài cùng đi trộm xe máy.

Đến đường CMT8 phát hiện xe SH, Tài dùng đoản bẻ khóa phá ổ xe nhưng khi bị phát hiện, Tài dùng dao đâm chém gây thương tích nhiều người. Sau đó, Phú chở tài chạy trốn nhưng sau đó bị công an bắt giữ.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng thông tin thêm, sáng 14-5, Công an huyện Hóc Môn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Triệu Phú nhưng Công an TP chưa công bố vì đối tượng không khai nhận, chưa đủ chứng cứ buộc tội.



Công an thu giữ chiếc xe mà hai kẻ cướp làm phương tiện gây án. Ảnh: H.N

Sau khi thu giữ tang vật của đối tượng gây án là xe hiệu Exciter đã dùng biển số giả. PC54 đang khám nghiệm, thu thập vết máu, khả năng là vết máu của các nạn nhân. Ít nhất là 3 nạn nhân có máu trên xe Exciter. Ngoài ra trên quần áo tư trang của Phú và Tài cũng có vết máu, cần thời gian xét nghiệm.



“Tinh thần của CATP khi nhìn nhận sự việc này là hậu quả đau thương mất mát không chỉ đối với gia đình 5 người chết, bị thương mà gây phẫn uất và day dứt với lãnh đạo CATP. Quan điểm của CATP coi đây là trách nhiệm của mình, mong muốn phần nào làm dịu nỗi đau những người đã hy sinh mất mát. Mặc dù UBTP có khen thưởng nhưng phần thưởng sẽ giao lại để chăm sóc cho 5 nạn nhân” – Thiếu tướng chia sẻ.

Không có chuyện công an làm ngơ khi trộm đâm hiệp sĩ

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh khẳng định, sau khi sự việc đau lòng xảy ra, có một số thông tin trên mạng chưa phù hợp.

Thứ nhất, xoay quanh mô hình hiệp sĩ đường phố, từ 2-3 năm nay CATP đã nghiên cứu. Thậm chí khi dự hội nghị tại Bình Dương được biết mô hình phòng chống tội phạm của tỉnh này, nhưng khi coi lại quy định thì trong công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thì chưa có quy định liên quan đến việc này. CATP chưa tìm thấy căn cứ pháp lý quy định cụ thể.



Nguyễn Hoàng Châu Phú (trái) và Nguyễn Tấn Tài (phải) tại cơ quan công an

“Mô hình này phải nói, đi làm việc nghĩa nhưng có thể xảy ra mất mát hy sinh và cần được quản lý, công nhận, bồi dưỡng, hỗ trợ kỹ năng, kiến thức pháp luật, những gì được và không được làm; xác định rõ giới hạn” – Thiếu tướng tâm tư.



Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng khi phát hiện thông tin về tội phạm, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm cần có sự hỗ trợ của công an khi sự việc vượt quá khả năng giải quyết của các hiệp sĩ. Không phải là hiệp sĩ thì được phép bắt giữ người.

Đối với sự việc trộm xe đâm chết hai hiệp sĩ, do nhóm hiệp sĩ chưa lường trước được sự nguy hiểm, nên mới xảy ra hậu quả như trên. Đây là bài học lớn. Đương nhiên trong cuộc đấu tranh phải hạn chế tối đa thiệt hại này.

“Thứ hai, trong hai ngày qua Công an TP.HCM đã nhận được nhiều sự phê phán, chê trách, cho rằng một Công an phường dửng dưng với tin báo của người dân nên vụ án mới xảy ra. Đây là thông tin không đầy đủ” – Phó giám đốc CATP khẳng định.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an TP.HCM đã kiểm tra. Vụ trộm xảy ra bên phường 3, quận 10, là ranh giới giữa quận 3 và quận 10; còn án mạng xảy ra tại quận 3. Sở dĩ Công an phường 2 và bảo vệ dân phố có mặt gần đó là do tình hình phức tạp tại nghĩa trang hồi giáo, vượt quá khả năng giải quyết của địa phương nên Công an quận 3 đã phân công công an các phường hỗ trợ để canh hoạt động mê tín dị đoan, gây mất trật tự tại nghĩa trang giải tỏa.

Sau khi sự việc xảy ra có người dân tới báo rằng thấy dấu máu và tụ tập đông người, nghi có đánh nhau. Cán bộ Công an phường 2 trả lời rằng đang trực chốt, không đến hiện trường nên có cử BVDP chạy đến Công an phường 10, quận 3 thông báo nhưng khi đến thì công an phường này đã biết sự việc và triển khai. Do đó, công an phường đã làm đủ chức trách của mình.

“Không vì đau thương mất mát này để tìm ra tổ chức nào đó để ném đá cho rằng phải chịu trách nhiệm” – Thiếu tướng chia sẻ.

Về việc phong liệt sĩ, CATP đồng tình và sẽ tập hợp hồ sơ đề nghị phong liệt sĩ đối với hai hiệp sĩ đã hy sinh. Ngoài ra sẽ có khen thưởng và truy tặng khen thưởng xứng đáng cho nhóm 5 hiệp sĩ gồm 3 người bị thương và 2 người chết.

Đến 11 giờ cùng ngày, cuộc họp báo kết thúc.