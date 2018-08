Vào bệnh viện Từ Dũ trộm vì... chưa tìm được việc làm

Ngày 15-8, công an quận 1, TP.HCM tạm giữ P.H.C (35 tuổi, quê Bình Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Khoảng 2 giờ 15 rạng sáng cùng ngày, C. vào bệnh viện Từ Dũ (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) tìm người sơ hở để trộm cắp.

Nam thanh niên sau đó tiếp cận, nói chuyện làm quen người phụ nữ nằm ngủ ở nền gạch có chiếc túi xách để dưới chân. Lợi dụng người này không chú ý, C. lấy chiếc túi và lục lọi trộm tài sản gồm điện thoại và tiền.

Nạn nhân sau đó phát hiện sự việc nên trình báo bảo vệ bệnh viện. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, C. nhanh chóng bị xác định và bắt giữ khi đang chuẩn bị lẩn trốn.



Tang vật của vụ việc. Ảnh HT.

C. khai nhận do có mâu thuẫn với gia đình ở quê Bình Định nên bỏ vào TP.HCM tìm việc đã được 10 ngày. Do chưa kiếm được việc làm nên C. tìm cách trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài.