Vì sao CSGT thường xuyên bị chống đối?

2 CSGT hi sinh trong 6 tháng + Từ đầu năm 2017 đến nay, toàn quốc đã xảy ra gần 30 vụ chống đối lại lực lượng CSGT trong khi làm nhiệm vụ, làm 2 người hi sinh, nhiều người khác bị thương. Công an các địa phương đã khởi tố 6 vụ, 9 đối tượng (chỉ chiếm hơn 21% so với số vụ xảy ra) với tội danh chống người thi hành công vụ. + Tối 15-4-2017, tổ công tác Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai ra hiệu lệnh dừng xe tải BKS 60C-107.62 nhưng tài xế không chấp hành mà bỏ chạy. Thiếu tá Lê Quang Minh truy đuổi và yêu cầu tài xế dừng lại. Sau khi tranh cãi, tài xế bỏ lên xe chạy tiếp. Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu thì trượt ngã và bị bánh sau cán lên người, tử vong tại chỗ. +Chiều 2-5-2017, tổ công tác Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện xe máy BKS 74L1-195.39 vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế đã tăng tốc, tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến Trung sĩ Võ Duy Khánh hi sinh. + Chiều 30-6-2017, tổ công tác Đội CSGT phía Bắc (Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện xe đầu kéo BKS 77C-016.47 vi phạm tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe. Thế nhưng, tài xế không chấp nhận lỗi, lên xe nổ máy chạy đi, đâm vào hai CSGT. Thượng úy Nguyễn Anh Đức bám được vào gương chiếu hậu, tài xế tiếp tục tăng tốc, lạng lách. Đi được khoảng 200m, tài xế đánh võng rồi bẻ tay lái khiến Thượng úy Đức văng trúng dải phân cách, rơi xuống quốc lộ bị thương nặng, suýt bị cán qua người...