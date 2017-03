Vĩnh Long: Mua cá tra “quỵt” tiền tỷ

- Tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Thăng và ông Bùi Thanh Dân (xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng) cũng bị một số người đến lừa ký hợp đồng bán cá tra cho Công ty TNHH Thủy sản Thiên Hà (Tiền Giang). Khi điện thoại đến công ty hỏi thăm để đòi nợ, hai ông mới hết hồn vì công ty chỉ nhận được một ghe cá khoảng 16 tấn. Lượng cá bị “cò” chiếm đoạt trị giá hơn 750 triệu đồng. Tương tự, bà Nguyễn Thị Cui và ông Nguyễn Văn Thông (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã trình báo công an mình cũng bị lừa gạt y như vậy. - Công an huyện Châu Phú (An Giang) đang điều tra vụ Nguyễn Văn Chính (huyện Phú Tân, An Giang) giả danh Công ty GIMEX (phường An Hòa, huyện Châu Thành, Kiên Giang) hợp đồng mua 100 tấn cá tra của ông Hồ Văn Trị (xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú) với giá 13.000 đồng/kg. Ngày 12 và 13-4, Chính cùng nhiều người đưa phương tiện đến cân cá và trả tiền đủ. Đến ngày 14-4, sau khi cân cá đầy ghe và xe tải hơn 18,5 tấn, trị giá trên 200 triệu đồng thì cả bọn nhổ neo bỏ chạy, không trả tiền. Qua xác minh, ở Kiên Giang không có phường An Hòa và cũng không có Công ty GIMEX.