Vụ chết sau khi đến trụ sở phường: Có bằng chứng nạn nhân đi mua xăng?

Sáng cùng ngày, một nguồn tin cho biết hiện công an quận Ba Đình đã báo cáo sơ bộ về vụ việc lên Công an TP Hà Nội. Đồng thời Công an quận Ba Đình cũng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra (PC 45) và Phòng kỹ thuật hình sự (PC 54) tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Lương.



Trụ sở UBND phường Điện Biên - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: dantri,

Sau khi bà Lương chết, gia đình bà Lương đã yêu cầu trưng cầu pháp y quân đội. Theo nguồn tin này, sau khoảng hai tuần thì cơ quan công an sẽ có kết luận cụ thể về nguyên nhân dẫn đến cái chết đối với bà Lương.

Nguồn tin này cho biết thêm, hiện cơ quan công an đã thu được camera có ghi hình ảnh bà Lương đến mua 20.000 đồng tiền xăng được đựng vào một chiếc can nhỏ, sau đó bỏ vào túi xách rời cửa hàng.

Hiện Công an quận Ba Đình cũng đã triệu tập 7 nhân chứng để lấy lời khai liên quan đến vụ việc.

Giấy chứng tử bà Nguyễn Hồng Lương. Ảnh: TTO.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 1-4, bà Lương đi xe đạp một mình đến UBND phường Điện Biên xin gặp Chủ tịch UBND phường.

Theo thông tin từ phía phường, tại thời điểm đó, chủ tịch phường không có mặt tại trụ sở nên bà Lương xin vào đi vệ sinh và đeo một túi xách theo. Khoảng 5 phút sau, phát hiện có cháy, mùi khét trong nhà vệ sinh nên bảo vệ cùng một số cán bộ khác của phường Điện Biên đẩy cửa vào nhà vệ sinh thì thấy bà Lương đổ xăng xuống nền nhà đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh tự thương.

Ngay sau đó mọi người dùng chăn dập lửa và gọi xe cấp cứu đưa bà Lương đến Bệnh viện Xanh Pôn. Do vết bỏng quá nặng nên bà Lương đã tử vong vào 4h15 ngày 2-4. Nguyên nhân cái chết được Bệnh viện Xanh Pôn xác nhận: Bỏng đường hô hấp trong không hồi phục.

Theo chị Nguyễn Thanh Hiền (con bà Lương), khám nghiệm tử thi ngày 2-4 kết luận bà Lương bị gãy 5 xương sườn, trên đỉnh đầu bị rạn nứt, vỡ sọ não, chân tay có nhiều vết xước, tụ máu phần đầu, trên người xuất hiện những vết bỏng từ đầu đến cổ hai tay, bỏng phía dưới rốn, chân trái.

Cho rằng cái chết của mẹ mình có nhiều điểm bất thường, chị Hiền nói: “Mẹ tôi không thể nào mang một lượng xăng lớn để vào phường tự thiêu được. Còn nếu một lượng xăng nhỏ thì không thể tử vong được. Trong khi trả lời của họ rằng đổ xăng trong nhà vệ sinh thì không hợp lý. Khi phát hiện có người vào dập lửa, kéo mẹ tôi ra thì tại sao mẹ tôi lại gãy 5 xương sườn? Có rất nhiều dấu hiệu bất thường, tôi đề nghị cơ quan chức năng cần sớm làm rõ để trả lại công bằng cho gia đình tôi”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.