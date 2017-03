Vụ chồng tưới xăng thiêu sống vợ đang cho con bú: Người vợ quá nguy kịch

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng Công an xã Nam Thanh và người thân cho biết, sau khi bị chồng đổ xăng đốt, chị Đàm đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu, tuy nhiên do bỏng quá nặng, sức khỏe quá yếu, không còn khả năng cữu chữa nên bệnh viện tư vấn cho gia đình đưa chị Đàm về nhà. Người nhà đã gạt nước mắt, xin đưa chị Đàm về nhà để chị “được gặp người thân, anh em, bạn bè”.



Bị can Trần Văn Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, đêm 27-7, Trần Văn Giang (25 tuổi) – chồng của chị Đàm, đi nhậu trở về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu.

Lúc này, chị Đàm cằn nhằn việc chồng đi uống rượu về muộn, nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.

Ông Trần Văn Ba (94 tuổi, ông nội của Giang) lên mắng Giang việc uống rượu về lớn tiếng cãi cọ với vợ, rồi ông Ba lên nhà trên nằm.

Lúc chị Đàm đang bế con trai thứ hai là bé Trần Văn Đoàn (9 tháng tuổi) và đang cho bé Đoàn bú thì Giang lấy can xăng đổ lên chị Đàm và bé Đoàn rồi châm lửa đốt. Người dân xóm 5B nghe tiếng chị Đàm và trẻ em khóc, kêu cứu liền chạy đến chứng kiến Đàm và bé đang cháy như ngọn đuốc.

Lúc này, con trai đầu 3 tuổi của vợ, chồng Giang đang ngồi trên giường trong nhà nên không bị bỏng, mà hốt hoảng gọi mẹ và kêu cứu.

Ngay lập tức người dân dùng mọi biện pháp dập lửa, báo cơ quan công an và đưa chị Đàm và bé Đoàn đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu.

Bé Đoàn sau khi chuyển lên BV Sản-Nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu nhưng do bị xăng cháy, bỏng quá nặng, bé đã tử vong.

Chị Đàm được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) ngay trong đêm 27-7, để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân 90%.

Sáng 28-7, Cơ quan công an huyện Nam Đàn phối hợp cùng Phòng Kỹ Thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé Đoàn.

Giang khai, ngày 27-7, Giang có đi mua 80 ngàn đồng tiền xăng đổ vào can nhựa. Sau đó, Giang lấy can xăng đổ vào xe máy của vợ chồng khoảng 50 ngàn đồng, số xăng còn lại Giang cất trong nhà. Khi Giang đi nhậu về, vợ “cằn nhằn” nên Giang bực tức, quá nóng giận đã lấy can xăng ra đổ lên người vợ và con, châm lửa đốt.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, chiều 28-7, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Văn Giang về tội giết người.

Được biết, vợ chồng Giang, chị Đàm cưới nhau vào năm 2012 và đã có hai con trai. Hoàn cảnh vợ chồng Giang thuộc diện khó khăn.