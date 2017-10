Vụ con gái thuê người đốt xe: 'Chuẩn bị nhiều tháng'

"Tính chất vụ án phức tạp. Trang là đối tượng chủ mưu, thuê người để dằn mặt bị hại Chiến do tranh chấp về tài sản” - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Hình sự, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết tại cuộc họp báo ở Hậu Giang sáng 19-10 như trên.

Thuê người xử lý

Theo Thiếu tướng Tiến, bà Trang đã chủ động thuê người “xử lý” bà Võ Thị Chiến (người đi cùng ông Trần Văn Ri trên ô tô bị đốt - PV) từ sáu tháng trước.



Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến tại cuộc họp báo. Ảnh: HD

Trước đó, do nghi ngờ bà cha mình qua lại với bà Chiến nên bà Trang tìm cách ngăn cản. Khi thấy cha giao quá nhiều quyền quyết định của công ty mà ông Ri làm giám đốc cho bà Chiến, bà Trang càng tìm cách ngăn cản. Lo ngại bà Chiến sẽ thao túng, lấy tài sản của cha mình nên bà Trang tìm cách dằn mặt bà này, tìm người “xử lý”.



Bà Trang đã nói ý định này cho Nguyễn Thị The, bạn hàng cung cấp tôm cho bà Trang, The hứa sẽ tìm người giúp. Sau đó The móc nối với Huy ở Bến Tre…

“Trang dùng 220 triệu đồng, thậm chí nhiều hơn, thông qua The tìm người đánh dằn mặt chị Chiến. Nghi can The sau khi nhận “hợp đồng” đã về Bến Tre tìm Nguyễn Quốc Huy (người có tiền án chín năm tù về tội cướp tài sản) để thực hiện hợp đồng” - ông thông tin.

Huy đã nhận của The 30 triệu đồng. Các nghi can thống nhất là sau khi đâm bà Chiến sẽ đốt xe để dựng hiện trường vụ cướp giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Khoảng 17 giờ chiều 4-10, sau khi nắm bắt được lịch trình bà Chiến đi về Kiên Giang để trả lương cho công nhân trong Công ty Kiên Bình, Cai Văn Chung đã điện thoại báo cho The và Trang biết.

Lúc này The yêu cầu Phạm Thanh Toàn đến ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) để đón lõng và Toàn chủ động liên lạc với Chung để Chung thông báo đặc điểm, lịch trình.

Khi ô tô chở ông Ri và bà Chiến đi đến ngã ba Trung Lương thì xe Chung và xe Toàn đã gặp nhau, Toàn đi sau xe của Chung đến đoạn đường qua cầu Cần Thơ thì Toàn thông báo cho Huy, Lộc. Huy nhận tin đã chở Lộc bằng xe máy bám theo sau ô tô còn Toàn quay về lại hướng TP.HCM.

Khoảng 23 giờ đêm 4-10, khi tài xế Chung điều khiển xe chở ông Ri, bà Chiến chạy tới QL61C đoạn đường thuộc ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thì Huy chạy xe máy vượt lên chặn đầu ô tô.

Khi xe dừng, Lộc tiến tới mở cửa ô tô (phía sau ghế phụ nơi bà Chiến ngồi - PV) rồi dùng nửa cây kéo mang theo đâm bà Chiến hai nhát vào vùng bụng, còn Huy cầm theo chai xăng (75 ml) đã chuẩn bị sẵn đổ vào ô tô tại vị trí bà Chiến ngồi và bật lửa đốt khi chưa kịp lấy túi xách của nạn nhân. Hậu quả là Chung bị xăng văng trúng bỏng nhẹ, bà Chiến bị thương còn ông Ri tử vong sau một tuần điều trị.

Hậu quả ngoài ý muốn?

“Trong vụ này, bà Trang không hề biết nhóm người gây án, còn nhóm ba người Phạm Thanh Toàn, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Hữu Lộc đi gây án cũng không biết bà Trang là ai. The không biết tài xế làm “nội gián” Cai Văn Trung” -ông Tiến thông tin.



Các nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

"Khi mới xảy ra sự việc, mọi người sẽ nghĩ đây là vụ tai nạn cháy xe thông thường. Tuy nhiên khi khám nghiệm thân thể người bị hại, chúng tôi thấy có vết đâm nên đặt giả thiết là vụ cướp. Tuy nhiên khi khám nghiệm, thấy tiền và tài sản khác của các nạn nhân vẫn còn nên chúng tôi xác định đây không phải vụ cướp mà là vụ án mạng…” - ông cho hay.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã buộc tài xế Trung khai toàn bộ sự thật vụ án và sau 13 ngày điều tra, công an đã bắt giữ cả sáu nghi can.

“Trong vụ việc này hậu quả có thể ngoài mong muốn của Trang” - ông Tiến nhận định.

“Chúng tôi đang củng cố hồ sơ để khởi tố các bị can theo từng tội danh mà họ đã gây ra như giết người, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm.. Tùy theo tính chất vụ án, tính chất của các đối tượng để khởi tố" - Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Vị Cục trưởng Cục Hình sự thông tin thêm: "Chúng tôi đang làm rõ ngoài vụ án này thì các đối tượng có tham gia hay gây ra các vụ án khác hay không".