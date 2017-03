Vụ hai người chết trong ô tô: Doanh nhân bắn chết bạn gái rồi tự sát?

Đến chiều 15-8, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại đường số 21 (khu phố Trung, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) khiến hai người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một số người dân khu vực nghe nhiều tiếng nổ vang. Sau đó, những người đi tập thể dục nhìn thấy chiếc ô tô hiệu Fortuner màu đen mang biển số 51A-250.01 đậu bên đường có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tiến lại kiểm tra. Mọi người hoảng hốt khi phát hiện bên trong xe ô tô có đôi nam nữ đã chết, người nam ngồi ôm tay lái cầm khẩu súng trên tay, người nữ ngồi ghế phụ gục đầu vào vai người nam.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường kết hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, chiếc xe Fortuner bảy chỗ bị đạn xuyên qua thủng ba lỗ trên cửa kính hai bên, còn trong xe vương vãi bảy vỏ đạn. Ngay sau đó, đôi nam nữ được xác định là ông Đinh Khắc Tú (42 tuổi, ngụ quận 12) và bà Bùi Thị Thời (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).





Hiện trường vụ án mạng và vết đạn bắn xuyên từ trong ra ngoài. Ảnh: VN

Làm việc với cơ quan công an, người thân của bà Thời cho biết bà đang là giám đốc một công ty bao bì ở quận Gò Vấp. Khoảng bốn năm trước, chồng bà chết vì bệnh hiểm nghèo, để lại hai con nhỏ. Hai năm sau, con út của bà bất ngờ bị chết đuối. Hiện bà còn một người mẹ già ở quê Hà Nội. Còn vợ ông Tú là bà LTT trình báo với công an chồng bà kinh doanh hạt nhựa, chuyên cung cấp cho các doanh nghiệp ở Bình Dương. Ông Tú được nhiều người đánh giá là doanh nhân thành đạt, trong mối quan hệ với bạn bè là người hiền lành, hòa đồng.

Bà T. cũng cho biết chồng mình và bà Thời có quan hệ tình cảm với nhau nhiều năm nay. Đã nhiều lần bà T. khuyên nhủ chồng cùng “tình địch” chấm dứt tình cảm nhưng không thành.

Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường cùng lời khai các nhân chứng cho thấy có thể đây là một vụ tự gây án. Nghi vấn ông Tú đã dùng súng bắn chết bà Thời rồi tự sát.

Xe ô tô là của ông Tú, còn khẩu súng đang được cơ quan điều tra làm rõ nguồn gốc từ đâu ra.

“Quá trình điều tra nếu đúng hung thủ gây án rồi tự sát thì cơ quan công an sẽ không ra quyết định khởi tố vụ án vì thủ phạm đã chết” - lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết. Chiều tối cùng ngày thi thể hai nạn nhân được đưa về BV Đa khoa tỉnh Bình Dương để tổ chức khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong.

VĂN NGỌC