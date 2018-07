Vụ nổ ở Tân Bình: Nổ sai dự kiến, kẻ đặt nổ bị thương ở má

Chiều 5-7, Công an TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM). Công an cho biết 7 người liên quan trực tiếp vụ nổ đã bị khởi tố, bắt giam.



Trong đó, Vũ Hoàng Nam (sinh năm 1996, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) là thanh niên được xác định đã đặt quả nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.



Nam bị thương sau khi đặt quả nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Ảnh CA.

Theo đó, Nam nhận hai quả nổ đã được thiết kế xong từ Nguyễn Khanh (sinh 1964, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên địa điểm đặt chưa được xác định.



Trước khi mang quả nổ nhắm vào các cơ quan công an. Nam đi lòng vòng ở khu vực quận Tân Bình. Khi đến trụ sở Công an phường 12, anh ta vào xin đi nhờ vệ sinh và được các cán bộ làm việc ở đây hướng dẫn, giúp đỡ tận tình. Khi quan sát, thanh niên này quyết định đặt quả nổ tại trụ sở này.



Khối chất nổ kèm theo remote mà các đối tượng chuẩn bị. Ảnh chụp lại từ tư liệu công an.

Ngày 20-6, người này mang hai quả nổ đặt vào khu vực tiếp dân ở trụ sở Công an phường 12. Tuy nhiên, một quả đã phát nổ sớm, quả tiếp theo cũng phát nổ gần như sau đó. "Hiện chưa xác định quả nổ nào đã phát nổ trước. Tuy nhiên, các quả nổ đã phát nổ do sự cố gì đó nằm ngoài tính toán của đối tượng đặt nó" - Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám Đốc Công an TP.HCM, nói.



Nam phát hiện bỏ chạy nhưng bị mảnh vỡ của kiếng văng vào má, bị thương.

Người này sau đó bỏ chạy, khi ngang qua Lăng Ông gần chợ Bà Chiểu thì thay quần áo rồi mới lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Nam cũng được xác định là người đã tham gia biểu tình vào ngày 11-6, ở trung tâm TP.