Vụ thảm sát ở Yên Bái: Thông báo truy tìm đối tượng gây án bỏ trốn

Liên quan đến vụ thảm sát tại Yên Bái, cơ quan CSĐT công an tỉnh Yên Bái đã có thông báo đến C52 – Bộ công an, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, công an các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Yên Bái và đề nghị phối hợp truy tìm các đối tượng nêu trên.



Hai đối tượng Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương (ảnh: báo Yên Bái).

Theo đó, Đặng Văn Hùng được xác định là nghi phạm chính của vụ án, hiện không có mặt tại địa phương.

Đặng Văn Hùng, sinh ngày 20-12-1989, trú tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái. Nhận định đối tượng trong quá trình gây án bị xây xát chân tay, có thể mang theo 2 khẩu sung kíp. Khi bỏ trốn, đối tượng Hùng đi cùng một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hán (Hương) sinh ngày 20-9-1979, trú tại xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái. Theo như nhiều người dân cho biết, Hùng và Hương có mối quan hệ tình cảm với nhau.



Hiện trường gây án

Trong một diễn biến khác, sáng nay (ngày 14-8), Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã có mặt tại Văn Yên, Yên Bái để phối hợp với Công an Yên Bái điều tra, truy tìm hung thủ vụ thảm án.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, để đẩy mạnh việc truy lùng, công an Yên Bái đã tăng cường thêm 30 cảnh sát cơ động, điều động thêm ngay trong đêm 13/8 để truy bắt nghi can gây thảm án tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên.

Tính tới thời điểm hiện tại, lực lượng tham gia truy bắt từ cấp xã trở lên ước chừng lên tới khoảng 500 người. Khu vực truy bắt được mở rộng trong phạm vi 30 km2 quanh hiện trường.

Lực lượng truy bắt được chia ra làm nhiều tổ, chốt chặn tại nhiều vị trí và tuần tra suốt ngày đêm. Công an tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu chiến sĩ làm nhiệm vụ thực hiện 4 tại chỗ, "chỉ rời vị trí khi có lệnh rút".