Vụ vỡ hụi ở Đồng Nai: CA xã ‘áp tải’ chủ hụi về tòa án

Cụ thể là để bà C. và những người chơi hụi đối chiếu, xác nhận nợ, viết giấy nợ với nhau. Đồng thời, Công an xã Đông Hòa trả lại đơn tố cáo và hướng dẫn người dân nộp đơn khởi kiện tại TAND huyện Trảng Bom để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, buổi đối chiếu, xác nhận nợ giữa hai bên đã không thực hiện được do các hụi viên kéo đến quá đông, gây mất an ninh trật tự. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bà C. được công an xã chở về trụ sở TAND huyện bằng xe máy. Lúc này, một số nạn nhân quá bức xúc đã chửi mắng bà C. lừa đảo, lấy mũ bảo hiểm đánh bà C. gây hỗn loạn trước trụ sở UBND xã. Trước tình hình trên, Công an xã Đông Hòa phải vãn hồi trật tự để đưa bà C. về tòa án huyện tiếp tục làm việc.





Bà C. được công an xã “giải cứu” đưa về trụ sở tòa án làm việc. Ảnh: TD

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 22-7, bà C. đã trốn khỏi nơi cư trú do vỡ hụi nhiều tỉ đồng khiến hàng trăm nạn nhân là những tiểu thương ở chợ Đông Hòa, chợ Hưng Long và nhiều công nhân KCN lao đao.

Theo bà con tiểu thương Đông Hòa cho biết trước đây bà C. từng gây vỡ nợ hụi tại Phương Lâm (Định Quán), sau đó về xã Đông Hòa với vỏ bọc doanh nhân làm từ thiện tạo lòng tin với chị em tiểu thương. Để tạo vẻ bên ngoài, bà C. mua xe mô tô phân khối lớn, xài ĐTDĐ đời mới đắt tiền.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, khoảng 14 giờ ngày 22-9, chị NPL (một trong những nạn nhân bị bà C. giật hụi trên 260 triệu đồng) bắt gặp bà C. tại một văn phòng công chứng tại thị trấn Trảng Bom khi bà đang làm hợp đồng tặng cho tài sản cho người thân nên giữ lại nhờ cơ quan chức năng can thiệp. Sau đó, bà C. được đưa về Công an xã Đông Hòa để lấy lời khai ban đầu, đến khoảng 23 giờ cùng ngày bà C. được về nhà.