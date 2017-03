Vừa ra tù lại tổ chức sòng bạc lớn

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp cùng Công an quận 10 khám phá một ổ đánh bạc theo hình thức lắc tài xỉu ăn tiền, có 32 người liên quan bị lập biên bản. Trong số này, nhiều đối tượng mang tiền án, tiền sự từng vào tù ra khám nhiều lần vì cờ bạc.

Trước đó, chiều 23-9, trinh sát Đội 5, PC45 phối hợp Công an phường 14, quận 10 ập vào nhà 52A Nguyễn Ngọc Lộc, bắt quả tang hàng chục người đang tham gia đánh bạc. Thấy công an, con bạc nháo nhào định bỏ chạy nhưng đã bị khống chế bắt giữ ngay tại hiện trường. Tổng cộng, công an thu giữ gần 100 triệu đồng, tấm nhựa có in chữ tài-xỉu dùng làm chiếu bạc, bộ tô chén dĩa dùng để lắc hột xí ngầu, 20 miếng kim loại hình tròn, 23 ĐTDĐ các loại.

Qua điều tra ban đầu, công an đã xác định sòng bạc này do Nguyễn Công Hiếu (vừa ra tù về tội đánh bạc) đứng ra làm chủ. Để đối phó công an theo dõi, Hiếu tổ chức sòng bạc di động ở nhiều địa điểm trên địa bàn quận 10 và quận 8.

Nguyễn Công Hiếu (trái) và Phạm Văn Cường cùng nhiều tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Hiếu khai nhận đã thuê nhà 52A Nguyễn Ngọc Lộc với giá 2 triệu đồng/ngày. Mỗi ngày, tại đây sòng bạc hoạt động từ 12 giờ trưa đến tận nửa đêm, thu hút 25-40 con bạc đến tham gia sát phạt.

Thời điểm sòng bạc bị bắt quả tang (ngày 23-9), Hiếu đứng ra tổ chức đồng thời trực tiếp ăn thua với các con bạc. Hiếu thuê Phạm Văn Cường (51 tuổi, quận Phú Nhuận) lắc hột xí ngầu và trả công cho Cường 300.000 đồng.

Qua đấu tranh khai thác, công an đã làm rõ ngoài chủ sòng bạc Nguyễn Công Hiếu vừa ra tù về tội đánh bạc, còn con bạc thì nhiều người cũng nhiều lần vào tù ra khám. Trong số đó, Nguyễn Hồng Quân từng có ba tiền án về các tội làm hàng giả và đánh bạc. Hà Kỳ Vi có ba tiền án về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Dương Thành Nhựt có ba tiền án về tội cướp tài sản và đánh bạc. Võ Minh Tiến có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện tất cả đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an quận 10 để tiến hành điều tra làm rõ.

TUYẾT KHUÊ