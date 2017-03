Xác định kẻ kích động gần 600 con nghiện phá trung tâm

Sáng 24-10, cơ quan điều tra đã xác định được ba người cầm đầu trong vụ tổ chức trốn khỏi trại cai nghiện là: Trần Ngọc Dũng (26 tuổi, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom), Võ Đình Huân (31 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, thị xã Long Khánh) và Đậu Đức Nghĩa (31 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Theo đó, Dũng và Huân cùng ở khu E2 của Trung tâm Cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), còn Nghĩa ở khu trạm xá.

Chiều tối 23-10, Dũng báo bị ốm để được xuống trạm xá khám bệnh, phát thuốc. Sau đó Dũng trở về phòng giả bộ tự tử để kích động các học viên khác phá cửa, đạp tường trốn chạy.



Các học viên phá hỏng tường của cơ sở cai nghiện.



Hơn 300 người đã được bắt quay trở lại.

Khi thoát ra khỏi phòng, các học viên này kéo qua các khu khác để đập phá cửa, tạo điều kiện cho nhiều người nữa cùng trốn chạy.

Lợi dụng lúc náo loạn, Huân và Nghĩa đã trộm một xe máy của cán bộ trung tâm để làm phương tiện tẩu thoát. Riêng Dũng do bị thương nên chạy chỉ được một đoạn thì bị bắt giữ.



Trước đó khoảng 23 giờ ngày 23-10, gần 600 học viên của trung tâm đã đập phá trung tâm bỏ trốn khỏi trại cai nghiện. Sau khi phá khu trại xã hội, nhóm này đã lấy bình chữa cháy, gậy gộc... qua ba khu trại khác đập phá và khống chế, buộc học viên khác phải rời trại.

Sau đó số học viên này kéo ra quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Xuân Phú chặn xe, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Rất nhiều xe khách và xe tải bị đập phá.



Học viên cai nghiện bị bắt giữ trở lại.

Công an, dân phòng địa phương tổ chức lực lượng túc trực tại các khu dân cư nơi có khả năng các học viên lẩn trốn để giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, sinh hoạt bình thường cho người dân.



Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Cao Văn Hùng cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân đóng cửa, hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết. Đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, công ty đóng trên địa bàn tăng cường công tác giữ gìn, bảo vệ tài sản của mình, tuyên truyền để người dân yên tâm, không hoang mang sau sự việc này.

"Chúng tôi lo lắng nhất là các đối tượng sau khi vào khu dân cư sẽ gây án cướp bóc. Tuy nhiên, rất may đến thời điểm này không xảy ra tình trạng trên. Hiện xã vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng truy bắt những học viên còn lại đang lẩn trốn trong các khu rẫy và khu dân cư" - ông Hồ Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, nói.