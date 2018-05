Xe giường nằm lao xuống ruộng sâu hơn mặt đường 7 m

Sáng 27-5, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) hỗ trợ chuyển toàn bộ hành khách trên chiếc xe 76B-00.700 sang các ô tô khác để tiếp tục hành trình. Cùng thời điểm, các lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Chiếc xe giường nằm lao xuống ruộng ven quốc lộ 1. Ảnh: KHẮC NHO

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an lúc 3 giờ 30 cùng ngày trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, xe khách giường nằm này (do ông Phạm Minh Hiện (33 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi điều khiển) chở hơn 40 người bất ngờ bị mất lái, lao xuống ruộng bên phải đường.

Đám ruộng này sâu 7 m so với mặt đường quốc lộ 1 nhưng may mắn khi xe khách lao xuống gặp lầy lún nên không bị lật, ngã đổ.

Hành khách trên xe hoảng loạn, tìm cách nhanh chóng thoát ra ngoài, có bốn người bị thương do va chạm với đồ đạc, thiết bị trên xe.





Đám ruộng thấp hơn quốc lộ 1 hơn 7 m

Theo người dân địa phương, vị trí xe khách bị tai nạn là đoạn đường cua gấp nguy hiểm khiến người điều khiển phương tiện rất khó xử lý. Đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ ô tô đâm vào nhà dân, lao xuống ruộng, lật trên đường…