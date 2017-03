Xe khách chạy lấn tuyến đâm chết hai phụ nữ

Khoảng 9 giờ 30 ngày 9-10, trên đoạn quốc lộ 1A tránh TP Vinh (thuộc địa phận xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe máy khiến chị Nhân và chị Phương tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B-124.48 do anh Trần Văn Kiên (53 tuổi, trú phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) điều khiển chạy hướng Hà Nội - TP.HCM, tông vào xe máy 37P1-133.15 chở chị Nhân và chị Phương, chạy ngược nhiều. Cú tông mạnh khiến chị Nhân và chị Phương tử vong tại chỗ, xe máy mắc kẹt dưới gầm xe khách, hư hỏng nặng. Hành khách trên xe khách hoảng loạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an huyện Nghi Lộc và lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường bảo vệ, điều tra vụ tai nạn và phân luồng trách ách tắc giao thông kéo dài.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy xe khách chạy lấn tuyến sang bên trái đường rồi tông vào xe máy.

Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Lộc và Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.