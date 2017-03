Xe tải bị nổ vỏ trên đường cao tốc Trung Lương

Nguyên do ô tô tải chở vải may mặc đang lưu thông trên đường bất ngờ bị nổ vỏ rồi lật ngang trên đường. Vụ tai nạn làm xe tải bị hư hỏng, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 10 ngày 26-11, khi đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ô tô tải mang BKS 62C-051.61 đang chở vải may mặc trên xe đi từ hướng Trung Lương về TP.HCM. Khi đến đoạn Km 15, thuộc địa bàn huyện Bến Lức, Long An thì bất ngờ bị nổ vỏ sau (vỏ bên tài xế). Lúc này chiếc ô tô tải chao đảo trên đường rồi lật ngang xuống đường. May mắn tài xế chỉ bị xây xát, xe tải bị hư hỏng sau vụ tai nạn.



Hiện trường vụ tai nạn.



Sau khi tai nạn xảy ra, các chiến sĩ Đội CSGT số 5 thuộc Cục CSGT đường bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do ô tô tải gặp nạn nằm chắn gần một làn đường gần dải phân cách nên các loại phương tiện giao thông phải lưu thông qua lại trên làn đường dừng khẩn cấp.

Vụ việc đang được điều tra xử lý.