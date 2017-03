Xe tải đâm bật gốc cây xanh, lật ngang đường

Chiếc xe bị lật nằm nghiêng giữa đường

Khi vừa qua giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân khoảng 100m thì xe mất lái đâm vào cây xanh trồng ở dải phân cách giữa đường lật ngang.

Thùng xe tải bị bung ra, hàng hóa đổ tràn xuống đường. Rất may tài xế đã kịpđạp cửa thoát ra an toàn. May mắn sự cố nàykhông có thương vongvề ngườinhưng xe tải bị hư hỏng nặng.

Sau tai nạn, chủ xe đều động gần chục nhân công đến bóc dỡ toàn bộ số hànglên một xe tải khác chuyển đi.

Lực lượng CSGT quận Bình Tân cùng Công an phường có mặt điều tiết giao thông và xử lý vụ việc.Đến gần 23h cùng ngày, xe cứu hộ đến kéo xe bị nạn ra khỏi hiện trường, giao thông trên đường Võ Văn Kiệt được thông suốt trở lại./.