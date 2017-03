Xe tải tông văng xe máy, hai nữ công nhân tử nạn thương tâm

(PLO)- Chiều 28-1, Công an xã Nam Giang (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết đang phối hợp cơ quan Công an huyện Nam Đàn điều tra vụ một chiếc xe tải tông chết hai nữ công nhân trên quốc lộ 46B (thuộc địa phận xã Nam Giang).