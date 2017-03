Xe tông chết hai con trâu trên cao tốc

Thông tin ban đầu, sáng 20-9, nhiều người điều khiển phương tiện lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Long Thành phát hiện xác hai con trâu to lớn nằm giữa cao tốc hướng vào TP.HCM tại vị trí KM 3+200 (cách nút giao An Phú, phường An Phú, quận 2 khoảng 800m).



Hai con trâu được phát hiện bị tông chết nằm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành sáng ngày 20-9.

Đơn vị Quản lý – Khai thác tuyến đường cao tốc là Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E) có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng sở tại ghi nhận vụ việc.

Hiện trường được phong tỏa, xác hai con trâu sau đó được đưa về để tiến hành tìm chủ sở hữu hai con trâu để xử lý theo quy định.



Theo đại diện VEC E thì sơ bộ hiện trường cho thấy dải tôn hộ lan bị hư hỏng và có dấu vết va chạm của phương tiện. Nguyên nhân vụ việc có thể là do hai con trâu đi lên cao tốc từ các nhánh ra của cao tốc (các nhánh lên cao tốc đều có nhân viên túc trực) và bị xe tông.

Hiện vụ việc đang được xác minh, xử lý.